10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries вводит одинаковые правила для отечественных и иностранных селлеров

Объединенная компания РВБ (Wildberries и Russ) устанавливает общие условия работы для российских и зарубежных предпринимателей. Теперь китайские и отечественные продавцы будут платить одинаковую комиссию с продаж в зависимости от категории товара. Маркетплейс также вводит единые правила для скидок за счет площадки и планирует развивать новые инструменты продвижения. Руководство компании считает, что эти шаги сделают бизнес прозрачным и создадут честную конкуренцию, где каждый участник рынка получит равные возможности, пишет "Ъ".

Новые правила начнут действовать с 25 мая 2026 года. Ранее, 20 марта 2026 года, Федеральная антимонопольная служба потребовала от Wildberries и Ozon изменить принципы работы с партнерами. Специалисты ведомства решили, что текущие комиссии мешают предпринимателям развиваться, а автоматическое снижение цен без согласия продавцов нарушает их интересы. В итоге ФАС обязала площадки предоставить план изменений до 3 апреля 2026 года, что и привело к текущему обновлению политики компании.

Ранее Министерство экономического развития предложило расширить действие меморандума цифровых платформ на таких гигантов, как Wildberries, Ozon, "Яндекс", а также крупнейшие банки и торговые сети. Ведомство хочет закрепить в документе принцип единой цены, чтобы стоимость товара не менялась в зависимости от способа оплаты, и внедрить открытую модель банковской лояльности.

Теги: Wildberries, селлер, торговля


