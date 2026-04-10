Глава Тюменской области остался под впечатлением от школы в Мальково

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об открытии школы в селе Мальково Тюменского округа. В ней будут учиться более 1 тыс. учеников.

Экскурсия по школе произвела на губернатора приятное впечатление. В кабинетах есть всё для того, чтобы раскрыть потенциал ребёнка и сделать занятия интересными и полезными: современные классы, в том числе для робототехники и домоводства, своя телестудия и кинорекреация, музейная зона.

"Классный спортивный зал – сам бы с удовольствием в таком занимался. Был в Мальково в августе 2023 г., тогда после осмотра здания старой школы приняли решение строить новую", - отметил Моор в своём telegram-канале.

Возвели здание с опережением графика. К открытию полностью благоустроили прилегающую территорию, построили спортивное ядро. При этом подумали и о местных жителях: они тоже смогут приходить сюда, чтобы поддерживать физическую форму.

Сейчас в регионе возводят 11 школ. Совершенствовать образовательную инфраструктуру властям помогают в том числе инструменты нацпроекта "Молодёжь и дети".

"Уверен, что нам удалось сделать так, чтобы они были самыми приятными. Желаю, чтобы обучение в новой школе для ребят было интересным и счастливым", - написал губернатор в своём telegram-канале.