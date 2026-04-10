Песков: Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Визит в США спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева не означает возобновления переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по урегулированию украинскому. И это не является возобновлением переговоров", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Дмитриев приехал в США для переговоров с представителями американской администрации. По информации Reuters, в повестке конфликт на Украине и двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, в первую очередь – экономические.