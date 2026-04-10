ЦБ может снизить ключевую ставку до 13% к концу года - Шохин

Центральный банк России в апреле может снизить ключевую ставку на 0,5%, поскольку наблюдаемое сейчас ускорение инфляции не является устойчивым, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что ЦБ будет двигаться такими "маленькими шажками" и к концу 2026 года выйдет на показатель в 13%, передает ТАСС.

"Мое личное ощущение, что поскольку все-таки то ускорение инфляции, которое мы наблюдаем, не носит устойчивого тренда, то, наверное, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться. Ему надо демонстрировать тенденцию на снижение ставки и демонстрировать успехи своей денежно-кредитной политики. А с другой стороны, понятно, что неопределенность достаточно высока. Поэтому вот этими мелкими, на 50 базисных пунктов, шажками, наверное, будет Центральный банк продвигаться к прогнозным 13% к концу года", - полагает глава РСПП.

Совет директоров Центрального банка России на ближайшем заседании 24 апреля будет рассматривать возможность или снизить ключевую ставку, или взять паузу и оставить ее на текущем уровне в 15%, заявил накануне советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Думаю, мы будем оценивать целесообразность дальнейшего понижения ставки. Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу", - сообщил Тремасов.

Регулятор считает, что инфляция сейчас находится в диапазоне 4-5% и остается в целом устойчивой, несмотря на всплеск роста цен в начале 2026 года.