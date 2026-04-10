Кремль – про перемирие: "Пасха – святой праздник для нашей страны и украинского народа"

В Кремле прокомментировали согласие Киева соблюдать пасхальное перемирие на фронте, объявленное ранее президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, перемирие носит исключительно гуманитарный характер.

"Светлый праздник Пасхи — святой для нашей страны и для украинского народа. Но мы хотим не перемирия, а мира. Прочного, устойчивого мира", - заявил представитель Кремля.

В администрации президента видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности поддержать перемирие. Песков добавил, что мир может наступить "уже сегодня" в том случае, если "Зеленский примет решение".