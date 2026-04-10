10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат думы Дегтярска Хисамов отправится в колонию за дачу взяток

Ревдинский городской суд вынес приговор бывшему депутату думы Дегтярска Илье Хисамову, признав виновным по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере".

Гособвинение предоставило доказательства того, что депутат с апреля по июнь 2025 года передавал на тот момент начальнику МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Дегтярск" взятки на общую сумму 185 тыс. рублей.

С подрядчиком, в работе которого был заинтересован Хисамов, был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. Деньги же передавались за подписание актов приемки выполненных работ, несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств. Депутат также просил начальника МКУ заключить с подрядчиком аналогичный контракт на летний период и контракт на выполнение работ по сносу сухих деревьев на территории округа и по восстановлению водоотведения поверхностных вод.

Свою вину осужденный так и не признал.

Гособвинение попросило суд назначить Илье Хисамову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере, равном 30-кратной сумме взятки.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил экс-депутату наказание в виде 8,5 лет исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 1 млн 850 тыс. рублей - равном 10-кратной сумме взятки.

Теги: Хисамов, Дегтярск, экс-депутат, взятка, колония, приговор


