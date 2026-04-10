Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре во Владикавказе

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва в центре Владикавказа. Их извлекли из-под завалов, в тяжелом состоянии они госпитализированы, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Сейчас на место ЧП на улице Августовских Событий стягиваются медики и другие экстренные службы.

Между тем, пожарные все еще не могут приступить к тушению мощного пожара – из-за продолжающихся разрывов фейерверков на горящем складе. Пока не известно, где именно началось возгорание или взрыв – в магазине пиротехники или на соседнем складе стройматериалов.