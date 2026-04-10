Житель Каспийска с аутизмом спас 23 человека и получил квартиру

Молодой человек по имени Шамиль из Каспийска получил квартиру и выплату в пять млн рублей за спасение людей во время наводнения в Дагестане. О награде сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров. Юноша с аутизмом проявил настоящий героизм в тяжелых погодных условиях: он на собственной спине вынес 23 человека из затопленного перехода. Такой поступок не остался незамеченным, поэтому Абакаров лично приехал к Шамилю домой, чтобы вручить подарки. Спонсором награды выступил российский сенатор Сулейман Керимов.

Помимо материального поощрения, парламентарий предложил молодому человеку новую работу. Хизри Абакаров назначил Шамиля своим помощником в сфере общественной и государственной деятельности. Депутат высоко оценил смелость юноши, который не побоялся рискнуть собой ради спасения окружающих. Теперь герой из Каспийска будет помогать политику в реализации важных социальных проектов. История Шамиля вызвала большой отклик у жителей республики и доказала, что для добрых дел и мужества не существует преград.

Напомним, в Дербентском районе Дагестана из-за прорыва дамбы водохранилища эвакуировали 358 человек из шести населенных пунктов, включая поселок Мамедкала, при этом жителей вывезли еще до прихода воды. Причиной аварии стали мощные ливни с ветром, которые начались 27 марта и привели к выходу рек из берегов, затоплению домов и массовым отключениям света у 500 тысяч жителей.