В Иране заявили, что Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня

В Иране заявили, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи лично принимал решение о прекращении огня в войне с США и Израилем.

Хаменеи "очень хорошо себя чувствует" и контролирует ситуацию в стране, заявил ТАСС его представитель в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

"Он приходит в свой офис, принимает официальных лиц, президента, официального представителя парламента, они проводят встречи", - добавил Илахи.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на дипломатическую записку с данными американской и израильской разведок сообщила, что Моджтаба Хаменеи находится в коме, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В записке якобы говорится, что верховный лидер Ирана в текущем состоянии не может принимать решений и руководить страной.