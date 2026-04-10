В Нижегородской области задержали сбежавшего 28 лет назад осуждённого

В Нижегородской области поймали беглого рецидивиста, сбежавшего из СИЗО в Карачаево-Черкесии 28 лет назад. Все это время он жил под чужим именем и по поддельным документам.

Во ФСИН, сотрудники которой занимались задержанием беглеца, не сообщили подробности выхода на его след. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчину задержали с поддельными документами.

"В ходе опроса мужчина признался, что на самом деле является не тем, за кого себя выдает. Незамедлительно он был направлен в ближайший орган внутренних дел, где проведенная дактилоскопия подтвердила личность разыскиваемого осужденного. После установления личности осужденный помещен в следственный изолятор Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении ФСИН.

Мужчина, осужденный за разбой и кражу, вместе с еще четырьмя сообщниками в 1998 году сбежал из СИЗо-1 Черкесска. Беглецы спилили оконные решетки. Троих сбежавших удалось задержать в том же году, еще один погиб в ходе бандитского конфликта. Ну а пятый "залег на дно" и успешно скрывался почти 30 лет.