Довоевался. 52% американцев поддержали импичмент Трампа

Большинство американцев (52%) хотят, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту Дональду Трампу. Такие данные приводит Newsweek.

Только 40% против имичмента, это почти совпадает с рейтингом доверия Трампу, который опустился примерно до 35%.

На днях сенатор-демократ от штата Коннектикут Джон Ларсон заявил, что подал документы об импичменте на фоне продолжающейся войны с Ираном. В отличие от правила применения 25-й поправки, для импичмента в Палате представителей требуется всего лишь простое большинство, а у республиканцев перевес сейчас минимальный. Это делает реальной угрозу со стороны нижней палаты Конгресса. Тем более что в ноябре, по итогам промежуточных выборов, республиканцы, скорее всего, потерпят поражение, и контроль над Конгрессом перейдет к демократам. Тогда угроза импичмента резко возрастет, а сам Трамп превратится в хромую утку.

"Ситуация становится все хуже. Его незаконная война в Иране не только повышает цены для американских семей. Он становится все более неуравновешенным с каждым днем", - сказал Ларсон.

Демократы также хотят расследовать вмешательство лобби Израиля в американские выборы и его влияние на политику Вашингтона. Трампа обвиняют в подрыве позиций США на Ближнем Востоке.

"Это беспрецедентный результат в начале президентского срока", — отмечает президент Free Speech for People Джон Бонифаз.