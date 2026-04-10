С начала 2026 года около 1,5 тысяч астраханцев были трудоустроены с помощью Кадрового центра

В 2026 году в службу занятости Астраханской области уже обратились 2,7 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи были трудоустроены. Среди трудоустроенных клиентов значительную долю составляют предпенсионеры, родители несовершеннолетних детей и граждане, обратившиеся после окончания сезонных работ.

Клиенты службы занятости устроились на работу рыбаками прибрежного лова, обработчиками рыбы, водителями автомобилей, менеджерами, инженерами и продавцами.

«В Астраханской области весной начинаются активные сельскохозяйственные работы и идет путина. Поэтому сегодня овощеводы и рыбаки прибрежного лова – одни из самых востребованных профессий», – сообщила директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

В настоящее время численность безработных в регионе составляет 2,6 тысяч человек, в базе службы занятости открыто более 7 тысяч вакансий. В случае поиска работы астраханцы могут обратиться в Кадровые центры «Работа России» во всех районах Астраханской области.