Депутат Госдумы предложил магазинам бесплатно раздавать луковую шелуху

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил торговым точкам безвозмездно отдавать покупателям луковую шелуху. Депутат считает, что магазины должны специально собирать ее для людей, которые красят яйца к Пасхе. В интервью изданию "Абзац" парламентарий подчеркнул, что такая помощь гражданам была бы правильным шагом. Он напомнил, что традиция использовать луковый отвар тесно связана с верой в Бога и добрыми делами.

Ранее СМИ предупредили россиян о возможных штрафах за умышленную очистку лука прямо в торговых залах. Юристы пояснили, что такие действия наносят магазину имущественный вред, за что закон предусматривает наказание. Однако Аксаков категорически не согласился с таким подходом. Он назвал любые репрессивные меры в этой ситуации не только антигуманными, но и "антибожественными". Вместо штрафов депутат предложил торговым сетям поощрять народный обычай и помогать верующим готовиться к празднику.

Сообщалось, что готовые пасхальные куличи в России за год подорожали в среднем на 19% при стабильном спросе, однако ситуация в регионах сильно различается. Самый резкий рост цен аналитики зафиксировали в Тюменской области (+38%), Ростовской области (+31%) и Башкирии (+21%).