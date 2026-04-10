Почти как в офисе: студенты побывали на одном из самых современных свердловских заводов

Студенты Университетского колледжа УрГПУ побывали на экскурсии по одному из самых современных заводов Свердловской области, который построили в прошлом году – заводе по выпуску автоклавного газобетона "Теплит". Он входит в структуру строительного холдинга "Атом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, предприятие расположено на площадке производственного кластера вместе с двумя другими заводами холдинга – по выпуску извести и цемента. Экскурсия состоялась в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве между Университетским колледжем УрГПУ и "Атомом", направленного на системную подготовку кадров для промышленности региона.

"Ребята получают в нашем колледже профессии, которые востребованы на большинстве производственных предприятий. Такие экскурсии позволяют им понять, как может выглядеть современный завод и в каких условиях предстоит работать. На "Теплите" все процессы автоматизированы и управляются с компьютера, в цехах – светло и чисто, почти как в офисах. Многие студенты после экскурсии захотели пройти производственную практику именно на этом заводе, их также заинтересовала возможность, которую предлагает "Атом", – трудоустройство по гибкому графику еще во время обучения", - рассказала директор Университетского колледжа УрГПУ Анастасия Россель.

"Нам понравились студенты Университетского колледжа УрГПУ: ребята проявляли искренний интерес к производству и потенциальному трудоустройству, задавали много вопросов, которые демонстрировали их погруженность в тему. Конечно, мы будем рады их видеть в числе своих будущих коллег! Мы готовы поработать с каждым индивидуально и после прохождения у нас производственной практики подобрать для каждого комфортный график, который позволит успешно совмещать работу с учебой", - отметила начальник отдела подбора и адаптации персонала строительного холдинга "Атом" Елена Шеина.

Принять первых студентов Университетского колледжа УрГПУ в "Атоме" готовы уже в следующем учебном году. В структуре холдинга – 12 современных заводов по выпуску строительных материалов, поэтому студентам есть из чего выбрать. Ежегодно холдинг принимает на практику десятки студентов как высших, так и средних профессиональных учреждений. Около 30% из них потом трудоустраиваются на предприятия.

"Атом" является опорным работодателем кластера "Строительство", созданного в регионе в рамках федерального проекта "Профессионалитет", и активно участвует в практической подготовке студентов профильных учебных заведений. В числе постоянных образовательных партнеров холдинга – Уральский колледж технологий и предпринимательства, Березовский колледж "Профи" УрФУ им. Б.Н. Ельцина, УрГАХУ и другие.