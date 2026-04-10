UniCredit ликвидирует российский бизнес вместо продажи

Группа UniCredit отказалась продавать свою российскую "дочку" и начала полную ликвидацию бизнеса. По данным "Коммерсанта", банк уже сворачивает розничную и корпоративную сети в регионах. Отчетность за 2025 год подтверждает масштабный исход: кредитный портфель сократился вдвое до €626 млн, депозиты упали на 30%, а штат сотрудников поредел на 40%. Сейчас банк активно распродает активы и сокращает персонал, выплачивая крупные компенсации.

Цель итальянцев - довести деятельность до минимума, забрать накопленную прибыль и вернуть лицензию регулятору. Это позволит выполнить требования ЕС и ЕЦБ о выходе с рынка с наименьшими потерями. Переговоры о продаже актива консорциуму "Альфа-групп" больше не ведутся. Ранее банк уже ограничил валютные переводы, ввел комиссию 5% на взнос наличных долларов и перестал начислять проценты по счетам. Глава UniCredit Андреа Орчел признал, что санкционное давление сделало работу в России, начатую еще в 1989 году, невозможной.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у московского Банка развития и модернизации промышленности (РМП) из-за вывода активов, обналичивания денег и проведения подозрительных операций в интересах владельцев. Регулятор выяснил, что банк почти не кредитовал реальный сектор экономики и постоянно нарушал закон, поэтому передал данные о нарушениях в полицию.