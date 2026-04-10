В Брянской области при ракетной атаке ранена женщина
Женщина ранена в результате падения обломков ракет после удара ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Женщина доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь.
По словам губернатора, ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности "Нептун", воздушные цели были уничтожены.
В результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома полностью уничтожены, еще 15 повреждены.
Ранее сотрудник "Брянскэнерго" пострадал в результате атаки дронов в Брянской области. ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки.