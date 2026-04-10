Сергей Кравчук принял участие в возложении цветов к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей в Хабаровске

В Хабаровске на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского состоялась церемония возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей. Мероприятие прошло в преддверие международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечают 11 апреля.

В церемонии приняли участие представители городской администрации и правительства края, Хабаровской епархии, Хабаровского краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, Хабаровского Краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывшие узники фашистских концлагерей, представители молодежных и военно-патриотических организаций края. Они возложили цветы к монументу в память о погибших.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память наших земляков, наших соотечественников, тех, кто пережил немыслимые страдания в фашистских концлагерях. Это наша история, и мы обязаны помнить о ней. Мы испытываем огромное уважение к нашим ветеранам, к тем, кто прошел через эти суровые годы, кто вынес на своих плечах тяжесть плена. Ваша стойкость, ваша сила духа – это пример для всех нас. Это наша общая память, боль и гордость за то, что вы смогли выстоять. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить мир и никогда не забывать уроков прошлого», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

На данный момент в Хабаровском крае проживают 39 бывших узников фашизма.

«В крае установлен ряд дополнительных мер социальной поддержки: компенсация в размере 100 % расходов по оплате проезда на автомобильном транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, ежегодные выплаты ко Дню Победы и другие», - рассказала начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания министерства социальной защиты края Елена Приходько.