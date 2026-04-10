"Авито Работа" использует ИИ для защиты от мошенников и для автоматизации найма

Управляющий директор "Авито Работы" Антон Уваров на X Санкт‑Петербургском международном форуме труда рассказал о новых функциях сервиса, направленных на повышение безопасности и эффективности поиска работы.

По его словам, ежемесячно платформой пользуются около 22 миллионов соискателей, а ежедневная аудитория растет двузначными темпами. Одним из приоритетов Уваров назвал надежность.

"Нам важно, чтобы соискателя не обманывали. Мы понимаем, что сейчас большое количество мошеннических схем... Мы детектируем, непрерывно обучаем систему искусственного интеллекта для выявления разных сценариев", — пояснил он.

Кроме того, сервис совершенствует систему сопоставления (мэтчинга) для тех, кто ищет "любую работу".

"Надо подсказать и выдать в выдаче соискателю наиболее подходящий по его профилю вариант", — отметил Уваров.

Для работодателей предлагается платформа автоматизации HRMOST, которая с помощью ИИ обрабатывает отклики в текстовых каналах, включая мессенджер Max.

"Это как раз про эффективность и повышение производительности труда", — резюмировал он.