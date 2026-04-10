Сенаторы и депутат призвали вернуть в школу НВП

Участники круглого стола в Общественной палате РФ пришли к выводу о необходимости законодательного возрождения единой системы начальной военной подготовки (НВП) в России. Так как в мероприятии участовали многие сенаторы и депутаты, то решение круглого стола приобретает куда больший вес.

Сенатор Алексей Кондратьев предложил внести изменения в закон об образовании, сделав НВП обязательной дисциплиной. Ранее университет "Синергия" совместно с ДОСААФ и Центром "Авангард" разработал учебное пособие по НВП, которое будет апробировано в десяти регионах. Успешная апробация позволит включить пособие в федеральный перечень. Пособие включает модули по огневой, тактической, медицинской подготовке, управлению БПЛА, топографии и РХБ-защите. В апреле 2026 года пройдет Всероссийский форум НВП.

Актуальность инициативы обусловлена введением НВП в школьные программы соседних стран, в том числе на Украине. Эксперты подчеркнули, что неготовность молодежи к защите Родины стала очевидной и возрождение НВП является безальтернативным решением, которое вскоре придется принимать.

В 2022 году министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что предмет ОБЖ может быть расширен различными элементами НВП. С 2024 года в школах внедрен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", но вместо ОБЖ. Как такового предмета НВП в школе нет.