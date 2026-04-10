Сенаторы и депутат призвали вернуть в школу НВП

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование В России
Фото: Накануне.RU

Сенаторы и депутат призвали вернуть в школу НВП

Участники круглого стола в Общественной палате РФ пришли к выводу о необходимости законодательного возрождения единой системы начальной военной подготовки (НВП) в России. Так как в мероприятии участовали многие сенаторы и депутаты, то решение круглого стола приобретает куда больший вес.
Читайте также:

Сенатор Алексей Кондратьев предложил внести изменения в закон об образовании, сделав НВП обязательной дисциплиной. Ранее университет "Синергия" совместно с ДОСААФ и Центром "Авангард" разработал учебное пособие по НВП, которое будет апробировано в десяти регионах. Успешная апробация позволит включить пособие в федеральный перечень. Пособие включает модули по огневой, тактической, медицинской подготовке, управлению БПЛА, топографии и РХБ-защите. В апреле 2026 года пройдет Всероссийский форум НВП.

Актуальность инициативы обусловлена введением НВП в школьные программы соседних стран, в том числе на Украине. Эксперты подчеркнули, что неготовность молодежи к защите Родины стала очевидной и возрождение НВП является безальтернативным решением, которое вскоре придется принимать.

В 2022 году министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что предмет ОБЖ может быть расширен различными элементами НВП. С 2024 года в школах внедрен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", но вместо ОБЖ. Как такового предмета НВП в школе нет.

Теги: НВП, школа, образование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети