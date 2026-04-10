10 Апреля 2026
Фото: Накануне.RU

FT: Европа нарастила закупки российского СПГ

Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за войны в Иране, пишет Financial Times.
По данным компании Kpler, на которые ссылается издание, в первом квартале 2026 года импорт российского СПГ в Европу вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5 млн тонн. А заплатили за него страны ЕС почти 3 млрд евро. И самое неприятное для ЕС, что все это на фоне разговоров о полном отказе от российских энергоресурсов. Однако цифры свидетельствует о нежелании европейских покупателей прекращать закупки российского СПГ. При этом более двух третей импортируемого СПГ Европа покупает у США.

Отмечается, что средняя цена на газ в Европе по итогам марта в полтора раза превысила цену в январе и феврале. Рост импорта из России произошел после сокращения поставок катарского СПГ из-за ударов по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy и перекрытия Ормузского пролива, через который проходило более 30% СПГ. Европейские станы в растерянности, так как не знают, как им действовать. А блокировка пролива имеет для США ту выгоду, что они могут больше и дороже продавать своего СПГ в Европу, как и заявлял ранее президент США Дональд Трамп чуть ли не как об обязанности ЕС это делать.

Теги: СПГ, Европа, ЕС, газ


