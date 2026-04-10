10 Апреля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук провел встречу с жителями Хабаровска: Живое общение помогает скорректировать городскую повестку по ключевым вопросам

Состоялась встреча мэра Хабаровска с жителями и трудовыми коллективами Кировского района города. На встречу с главой столицы края пришли более 50 человек. Вопросов активные граждане задали много и по разным сферам городской жизни.

В частности, жители района интересовались - какие меры и ограничения будут предприняты в городе по эксплуатации электросамокатов (СИМ).

Сергей Кравчук сообщил, что этот вопрос городские власти проработали заранее. Были проведены опросы жителей, проанализировано общественное мнение. По итогам принято постановление, ограничивающее количество локаций, где можно кататься на самокатах и парковать их. В Хабаровске определены «медленные зоны», где скорость СИМ будет заметно снижена во избежание различных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов.

Интересовал участников встречи ход ремонта лестничного марша с установкой поручней между домами 5 и 7 по улице Бойко-Павлова. 

«В 2026 году запланировано проведение работ по реконструкции указанной лестницы с установкой поручня, - ответил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Комитетом района ежегодно в порядке приоритета направляется перечень заявок по статье «Работы по обращениям комитетов районов» для включения в план работ в управления дорог и внешнего благоустройства. И работы по ремонту лестницы на улице Бойко-Павлова включены в план на 2026 год».

Еще один вопрос задали мэру относительно планов по реконструкции расположенного в сквере рядом с 38 школой по улице Тихоокеанской мемориала рабочим и служащим завода «Дальдизель», погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

«Работы по ремонту мемориала проводятся ежегодно в рамках в муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2030 годы». В этом году жителями для реконструкции был выбран «Сквера воинам Арсенальцам». В рамках реконструкции будет проведен ремонт мемориала рабочим и служащим завода: планируется обустройство пешеходных дорожек и надлежащего освещения», - сказал Сергей Кравчук.

В администрации Хабаровска напоминают, что с 21 апреля начнется второй этап голосования для включения в план работ на 2027 год. Все инициативы пройдут проверку. Одобренные проекты будут участвовать во всероссийском онлайн-голосовании в 2026 году. В этом году Кировский район будет представлен сквером в границах улиц Тихоокеанской и Шелеста.

На улице Серышева, 1 находится ФГКУ «301 военный клинический госпиталь» МО РФ. В госпиталь приходит много людей, а ближайший переход через улицу Серышева находится в районе улицы Истомина, что осложняет доступ к остановке общественного транспорта «Стадион имени Ленина». Жители попросили главу города рассмотреть вопрос обустройства пешеходного перехода через проезжую часть улицы Серышева от военного госпиталя к дому Серышева, 4.

«Указанный переход в данном месте необходим, - согласился Сергей Кравчук. - В этом году, в рамках заключенного с подрядной организацией муниципального контракта будет проводиться ремонт проезжей части по улице Серышева. Я дам поручение ответственным лицам. Также необходимо, чтобы при проведении работ предусмотрели пешеходный переход в указанном месте».

Теги: сергей кравчук, встреча с жителями, мэр хабаровска, благоустройство


