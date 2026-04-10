Фигурант дела "Титановой долины" Шилиманов переведен в колонию-поселение

Фигурант громкого дела "Титановой долины" – бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов – переведен в колонию-поселение. Такое решение вынес суд.

Напомним, в 2021 году Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Было установлено, что он выступил посредником в передаче взяток экс-главе особой экономической зоны "Титановая долина" Артемию Кызласову. За это бывший заместитель министра экономики Свердловской области получил 9 лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

В 2025 году Михаил Шилиманов подавал ходатайство о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал и оставил экс-чиновника в колонии. Это решение затем утвердил и областной суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в нынешнем году адвокат Шилиманова заявил ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. Рассмотрев материалы дела и положительные характеристики, представленные на осужденного, Чкаловский райсуд заменил ему вид исправительного учреждения на колонию-поселение.

Как уточнили в инстанции, срок отбытия наказания у него истекает в январе 2029 года.

Напомним, что касается второго фигуранта дела – экс-генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова – то в ноябре прошлого года он досрочно вышел из колонии, где отбывал срок за взятку.