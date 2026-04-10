Маркетплейсы могут обязать устанавливать единую цену вне зависимости от способа оплаты

Минэк предложил расширить меморандум цифровых платформ. Документ, носящий добровольный характер, предусматривает единую цену товара, открытую модель лояльности банков, возможность отказа от скидок без последствий, правила возврата товара и недискриминационные условия для российских продавцов.

Под предложенные критерии подпадают Wildberries, Ozon, "Яндекс", X5 Group, "Магнит", "Лента", "Сбер", Альфа-банк, ВТБ. Ранее меморандум подписали только три цифровые платформы. Минэк считает, что платформы становятся олигополией, что вызывает напряжение на рынке и снижает поток грузов "Почты России".

Новый меморандум призван дополнить закон о платформенной экономике. Предлагается зафиксировать раздел "Единая цена и открытая модель программ стимулирования", где цена товара не должна зависеть от способа оплаты. Также участники меморандума не должны влиять на условия обращения товаров на смежных рынках и соблюдать принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса. Обсуждается вопрос допуска банков к программе скидок, при этом ЦБ считает такие скидки "скрытой формой конкурентной борьбы", пишут "Ведомости".

Сенатор Артем Шейкин считает такой меморандум необходимым, так как рынок платформенной торговли становится слишком крупным. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко призвала обеспечить понятное регулирование маркетплейсов.