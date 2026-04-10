Маркетплейсы могут обязать устанавливать единую цену вне зависимости от способа оплаты

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Маркетплейсы могут обязать устанавливать единую цену вне зависимости от способа оплаты

Минэк предложил расширить меморандум цифровых платформ. Документ, носящий добровольный характер, предусматривает единую цену товара, открытую модель лояльности банков, возможность отказа от скидок без последствий, правила возврата товара и недискриминационные условия для российских продавцов.
Под предложенные критерии подпадают Wildberries, Ozon, "Яндекс", X5 Group, "Магнит", "Лента", "Сбер", Альфа-банк, ВТБ. Ранее меморандум подписали только три цифровые платформы. Минэк считает, что платформы становятся олигополией, что вызывает напряжение на рынке и снижает поток грузов "Почты России".

Новый меморандум призван дополнить закон о платформенной экономике. Предлагается зафиксировать раздел "Единая цена и открытая модель программ стимулирования", где цена товара не должна зависеть от способа оплаты. Также участники меморандума не должны влиять на условия обращения товаров на смежных рынках и соблюдать принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса. Обсуждается вопрос допуска банков к программе скидок, при этом ЦБ считает такие скидки "скрытой формой конкурентной борьбы", пишут "Ведомости".

Сенатор Артем Шейкин считает такой меморандум необходимым, так как рынок платформенной торговли становится слишком крупным. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко призвала обеспечить понятное регулирование маркетплейсов.

