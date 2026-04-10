РЖД будет содержать семью уральца, погибшего под поездом

ОАО "РЖД" выплатит компенсацию морального вреда семье уральца, погибшего в результате наезда поезда. Помимо этого, каждому члену семьи будут ежемесячно переводить деньги из-за потери кормильца. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в сентябре 2024 года. Тело 32-летнего мужчины было обнаружено под мостом автодороги в 8 метрах от железнодорожных путей сообщением "Екатеринбург – Богданович". В прокуратуру для проведения проверки обратилась мать погибшего, рассказав, что у ее сына остались супруга и несовершеннолетние дети, которые ранее находились на его полном содержании.

"В силу норм гражданского законодательства юридические лица, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего", - пояснили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим, в суд было направлено исковое заявление к ОАО "Российские железные дороги" о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, в виде перечисления выплаты на ежемесячной основе на каждого члена семьи, а также задолженности, образовавшейся за год после гибели кормильца.

Ирбитский районный суд утвердил мировое соглашение. Согласно его условиям ОАО "Российские железные дороги" выплатит компенсацию в размере свыше 1,5 млн рублей, а также ежемесячно будет перечислять выплату в связи с потерей кормильца в размере свыше 22,8 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Фактическое исполнение постановления суда находится на контроле надзорного ведомства.