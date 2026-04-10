10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

В строительстве челябинского метротрама стартовал новый этап

Новый этап в строительстве линии метротрамвая «Север-Юг» стартовал в Челябинске. На участке от остановочного пункта «Улица Овчинникова» началась механизированная проходка второго перегонного тоннеля.

«Проект метротрамвая в городе Челябинске, который реализуем по поручению Президента, станет неотъемлемой частью современной транспортной инфраструктуры города и повысит комфорт поездок. Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Мария» приступил к работе на участке от остановочного пункта «Улица Овчинникова» до станции «Торговый центр». Общая протяженность правого перегонного тоннеля на этом отрезке составит 2170 метров, для чего будет смонтировано 1549 колец высокоточной железобетонной обделки», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Начавший работы в Челябинске тоннелепроходческий комплекс «Мария» раньше был использован на строительстве Большой кольцевой линии московского метро. Специалисты провели его модернизацию специально под реализацию челябинского проекта.

«Этот проект мы реализуем при активной поддержке Правительства России. Он стал продолжением большой работы по обновлению транспорта в регионе. Метротрамвай — это новый уровень транспортной доступности Челябинска. Он свяжет важные районы города, повысит комфорт и скорость передвижения для жителей, а также объединит маршруты общественного электротранспорта в единую современную систему. Для нас это приоритетный проект. Последовательно движемся вперед», – подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сотрудники фирмы-подрядчика  – Группы компаний «Моспроект-3» совместно со специалистами компании-субподрядчика ООО «16-ое Управление СиАрСиСи» первоначально провели работы по подготовке к проходке. Учитывая сложные уральские грунты, на стройплощадку из Китая доставили новый ротор, который разработан именно для скальных пород.

«Это очередное знаковое событие в истории метростроения Челябинской области. Я благодарен «Моспроекту-3», что они всё-таки выдержали системно график запуска второго тоннелепроходческого комплекса, который позволит на этом перегоне в створе улицы Елькина в центральной части города ускорить производство работ по проходке», – отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Модернизированный комплекс одинаково эффективно может трудиться как на рыхлых породах, например, в глинистой почве, которая залегает в первых сотнях метров трассы, так и с твердыми породами, характерными для Южного Урала.

"Скальный грунт, который занимает 75% длины проходки из 2170 метров, раньше всегда, как правило, разрабатывался при помощи буровзрывного способа", — пояснил заместитель генерального директора по строительству Группы компаний "Моспроект-3" Евгений Смирнов.

И добавил, что совместно с экспертами НИЦ Тоннельной ассоциации России было разработано уникальное техническое решение для ведения проходки, что подчеркивает инновационность всего проекта.

Напомним, первый тоннель на этом участке компания-субподрядчик уже успешно прокладывает с декабря 2025 года с помощью щита «Полина». За три месяца пройдено более 150 метров в сложных геологических условиях.

Активные работы идут и на других участках линии. На остановочном пункте «Улица Косарева» почти полностью подготовлен стартовый котлован, из которого два щита вскоре начнут прокладку тоннелей в сторону станции «Торговый центр».

Чтобы минимизировать неудобства жителей столицы Южного Урала на период строительства на проспекте Победы проложили новый участок объездных трамвайных путей. Аналогичные мероприятия по переустройству путей готовятся и на улице Каслинской для организации третьего стартового котлована.

Согласно проекта, первая линия метротрамвая «Север-Юг» протяженностью более 9 км включает создание двух подземных станций и трех наземных остановочных пунктов.

