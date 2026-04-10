КПРФ предлагает разрешить входить на "Госуслуги" не только через мессенджеры

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, позволяющий гражданам выбирать способ идентификации для получения госуслуг в электронной форме. Инициатива направлена против обязательного использования мессенджеров для входа на "Госуслуги".

Законопроект дополняет закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", давая физлицам право на подтверждение личности несколькими способами и запрещая делать обязательной регистрацию в мессенджерах как единственный способ входа.

Как отмечают авторы, закон гарантирует доступность электронных услуг, но на практике пользователи сталкиваются с обязательным использованием мессенджеров. Депутат Алексей Куринный уверен, что для записи к врачу или смены паспорта не должно быть дополнительных препятствий при входе на "Госуслуги".

"Каким бы замечательным ни был мессенджер – ставить его на свои электронные устройства или нет, решают сами граждане. А принуждать их к этому путем ограничения доступа к Госуслугам неправильно. В качестве одного из вариантов идентификации пусть будет и мессенджер, но как удобная альтернатива, а не обязательное условие", - написал Куринный.

По его мнению, одноразовый пароль, направляемый на телефон, вполне удобен и надежен.