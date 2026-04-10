На Урале открылся прием заявок на III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

На Среднем Урале открыт прием заявок на III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестер.

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде "Дети России", зарегистрироваться можно здесь. Ребята, которые прошли лечение, будут состязаться в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, смогут побороться за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба. В прошлом году на спортивную арену вышли 104 ребенка в возрасте 7-16 лет.

Параллельно со спортивными площадками работают и творческие мастерские: вместе с волонтерами дети создают поделки и сувениры, изучают азы робототехники, играют и развлекаются. Состязания традиционно начинаются с праздничной церемонии открытия и завершаются награждением и дискотекой. Победители получают награды, а все участники – памятные призы.

"Радость, заряд энергии. Новые пути для роста, развития, поиска себя. Все это, по отзывам участников, дают им соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ". Мы с предвкушением теплых встреч и ярких состязаний отрыли регистрацию. Приглашаем всех, кто слышал об этих соревнованиях, сомневался, не решался выйти на старт, все-таки попробовать. Ждем заявок!", - рассказала директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

О важности таких мероприятий в спортивной и социально-психологической реабилитации участников говорят не только психологи, но и врачи. Положительные эмоции помогают восстановиться после сложного лечения. Для многих ребят "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" стали началом спортивных увлечений и помогли скорее адаптироваться к жизни после выхода из стен клиники.

Мероприятие пройдет 22 мая, присоединиться к проекту может каждый. Стать партнером, волонтером, принять участие в организации мастер-классов, – для этого нужно связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru. Все подробности – на сайте Благотворительного фонда "Дети России".