На Урале открылся прием заявок на III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

На Урале открылся прием заявок на III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"

На Среднем Урале открыт прием заявок на III соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" для детей, которые прошли лечение онкологических заболеваний и достигли устойчивой ремиссии, а также их родных братьев и сестер.

Как сообщили Накануне.RU в Благотворительном фонде "Дети России", зарегистрироваться можно здесь. Ребята, которые прошли лечение, будут состязаться в личном зачете по пяти видам спорта: легкая атлетика, плавание, стрельба, шашки и настольный теннис. Те, кто подаст заявку на соревнования с братом или сестрой, смогут побороться за победу в двух командных видах: эстафета и стрельба. В прошлом году на спортивную арену вышли 104 ребенка в возрасте 7-16 лет.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Параллельно со спортивными площадками работают и творческие мастерские: вместе с волонтерами дети создают поделки и сувениры, изучают азы робототехники, играют и развлекаются. Состязания традиционно начинаются с праздничной церемонии открытия и завершаются награждением и дискотекой. Победители получают награды, а все участники – памятные призы.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Радость, заряд энергии. Новые пути для роста, развития, поиска себя. Все это, по отзывам участников, дают им соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ". Мы с предвкушением теплых встреч и ярких состязаний отрыли регистрацию. Приглашаем всех, кто слышал об этих соревнованиях, сомневался, не решался выйти на старт, все-таки попробовать. Ждем заявок!", - рассказала директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

О важности таких мероприятий в спортивной и социально-психологической реабилитации участников говорят не только психологи, но и врачи. Положительные эмоции помогают восстановиться после сложного лечения. Для многих ребят "Я ПОБЕДИТЕЛЬ" стали началом спортивных увлечений и помогли скорее адаптироваться к жизни после выхода из стен клиники.

Соревнования "Я ПОБЕДИТЕЛЬ"(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Мероприятие пройдет 22 мая, присоединиться к проекту может каждый. Стать партнером, волонтером, принять участие в организации мастер-классов, – для этого нужно связаться с фондом по телефону 8-800-100-19-29 или электронной почте deti99@mail.ru. Все подробности – на сайте Благотворительного фонда "Дети России".

Теги: соревнования, заявки, дети, прием, братья, сестры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети