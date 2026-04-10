Семь рейсов вылетят с опозданием из Большого Савино из-за утренней ракетной опасности

Транспортная прокуратура проверяет, не нарушены ли права пассажиров из-за массовой задержки рейсов в аэропорту Большое Савино Перми. По решению Росавиации, аэропорт не принимал и не отправлял самолеты с шести часов утра до 07.43. Ограничения вводились из-за ракетной опасности.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, с опозданием вылетят рейсы

ДР 570, ДР 366 в Сочи

FV 6582 в Санкт-Петербург

СУ 1395 в Москву

А4 4018 в Махачкалу

ДР 6512 в Москву

N4 883 в Калининград

A4 6018 в Минеральные Воды

Пермской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия, осуществляется контроль за предоставлением пассажирам полагающихся услуг.

Режим ракетной опасности был объявлен в крае около половины шестого по местному времени. Об этом сообщило министерство территориальной безопасности Прикамья. Все оперативные службы были приведены в полную готовность. Пермякам рекомендовали перейти в подвалы, подземные паркинги, спуститься на нижние этажи, подготовить "тревожные чемоданчики" - воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Спустя два часа режим был снят.

По данным Минобороны, ночью отражена атака 151 украинского БПЛА, однако не сообщается о причине ракетной опасности в Пермском крае.