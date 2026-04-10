Возвращение гигантов: дирижабли начнут возить грузы по России

В ближайшие три года российскую логистику ждут большие перемены: в небо снова поднимутся дирижабли. Основатель авиационного бюро "Первый дирижабль" Полина Албек рассказала ТАСС, что инженеры планируют запустить полноценные грузовые перевозки таким транспортом уже в течение одного-трех лет.

Сегодня в России уже используют небольшие аэростаты. Они поднимают до 300 килограммов груза и помогают там, где не справляется обычная техника: например, раздают мобильную связь в глухих местах или защищают объекты от беспилотников. Однако скоро эти аппараты превратятся в полноценный транспорт для доставки товаров.

Полина Албек уверена, что у нашей страны есть огромное преимущество. Только в России остались конструкторы, которые знают, как проектировать и строить современные дирижабли. Благодаря их опыту страна сможет занять свободную нишу в авиации и сделать доставку грузов проще и эффективнее.

Ранее сообщалось, что российский рынок грузоперевозок переходит на обязательный электронный документооборот: с 1 сентября 2026 года использование бумажных накладных станет исключением, а все данные будут аккумулироваться в единой государственной системе ГИС ЭПД. Эта цифровая трансформация затронет всех участников рынка - от крупных корпораций до частных перевозчиков.