Опрос: 38% екатеринбуржцев мечтают о полете в космос

Жители Екатеринбурга признались, что мечтают улететь в космос. Опрос в уральской столице этой весной провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 38% екатеринбуржцев мечтают о полете в космос, а 52% опрошенных не хотели бы отправиться к звездам. При этом мужчины желают оказаться на орбите чаще женщин: 48% против 27% соответственно. А молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений (46% против 30% среди тех, кому за 45).

Как показал опрос, в Екатеринбурге чаще других отправиться во вселенную хотят системные администраторы (49%), программисты (43%) и инженерно-технические работники (41%). Меньше всего желающих покинуть Землю среди медицинских сестер (15%) и секретарей (17%).

Ранее другой опрос показал, что 55% жителей Екатеринбурга хотят сделать День космонавтики выходным.