ЕС выступил против Трампа

Евросоюзу нужно выработать новую стратегию в отношении США из-за президента Дональда Трампа. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, передавая настрой евролидеров.

"Этого человека нужно остановить", — говорится в статье. Например, предлагается запретить посадку американских боевых самолетов в странах ЕС, перестать приглашать Трампа на саммиты G7 и G20. В противном случае Трамп будет продолжать делать с Европой то, что он хочет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна взять на себя ответственность и строить свою безопасность через НАТО, но без США. Она считает, что ЕС уже дал понять Вашингтону, что не будет мириться с многочисленными унижениями и обвинениями от Трампа. Ранее Рим не разрешил Вашингтону использовать военную базу на Сицилии, о чем просил Пентагон.

Президент Чехии Петр Павел считает, что Трамп подрывает авторитет НАТО еще больше, чем президент РФ Владимир Путин. За последние несколько недель Трампу удалось сделать в этом отношении даже больше, чем Путину за много лет.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен также заявила, что страны ЕС не могут мириться с агрессивной риторикой Трампа как в адрес Ирана, так и в отношении ЕС.

Накануне состоялась встреча генсека НАТО Марка Рютте с Трампом. Последний снова выразил уверенность в том, что НАТО больше не придет на помощь США, когда это будет нужно. Рютте сказал, что почувствовал разочарование Трампа в НАТО.