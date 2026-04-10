В Волгоградской области в результате атаки БПЛА погиб человек

На Волгоградскую область минувшей ночью совершена массированная атака БПЛА. От ранения осколками погиб житель, находившийся в СНТ "Мичуринец" в Волжском. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации .

В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание.

В Суровикинском районе, по уточненным данным, повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева, добавил губернатор.

Аэропорт Волгограда ночью был закрыт на прием и вылет самолетов из-за опасности атаки БПЛА.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средствами ПВО над Волгоградской областью было уничтожено 57 БПЛА.