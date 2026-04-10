Путин объявил пасхальное перемирие

Президент РФ Владимир Путин отдал указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пасхальное перемирие объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам при этом поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. Россия исходит из того, что Украина последует ее примеру, добавили в Кремле.

Напомним, в 2025 году президент РФ Владимир Путин объявил Пасхальное перемирие на срок с 18:00 19 апреля до 00:00 часов 21 апреля. На этот период он распорядился остановить все боевые действия. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. По информации министерства, всего было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия.