На Камчатке двое туристов погибли, еще пятеро – сильно обморозились

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух туристов на Камчатке. Еще пять человек из группы получили сильные обморожения, их госпитализировали.

Группа из девяти человек - опытные лыжники и туристы, имеющие опыт зимних походов в разных климатических условиях, возраст – 21-31 год, жители Санкт-Петербурга и Череповца – вышли в поход из поселка Пиначево 28 марта.

3 апреля между членами группы произошел серьезный конфликт. Два человека, в том числе – по предварительным данным – руководитель группы, отправились на финиш по короткому маршруту. Сейчас они находятся на Семеновском кордоне. С собой они взяли спутниковый телефон и палатку.

Остальные шесть человек – без спутникового телефона и палатки – решили продолжить путь. В последний раз они вышли на связь 6 апреля и сообщили, что с ними все в порядке. 7 апреля группу видели другие туристы у водопада на реке Шумной. Тогда выяснилось, что потерявшаяся в последствии группа собиралась за день дойти до Авачинского перевала. После этого туристы пропали. Спасатели предположили, что группа могла попасть в пургу и замерзнуть.