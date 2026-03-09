В Курской области из-за атаки ВСУ без электричества остались 5 тысяч жителей

Армия Украины атаковала Курскую область России. Детали привёл губернатор этого российского региона Александр Хинштейн.

"Подлые атаки нацистов продолжаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал частный дом в селе Илек. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина. У него – акубаротравма, решаем вопрос с госпитализацией. Также повреждена крыша и фасад дома", - написал Хинштейн в своём telegram-канале.

Позже он сообщил об ещё одной атаке.

"Враг продолжает атаковать Беловский район. На этот раз укронацисты нанесли удар по объекту энергетики. В результате без электричества остались 8 населённых пунктов и порядка 5 тыс. человек", - написал Хинштейн.