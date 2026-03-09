В Екатеринбурге торжественно закрыли сезон в сноупарке "RCC Extreme"

09 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге торжественно закрыли сезон в сноупарке "RCC Extreme"

В Екатеринбурге завершили зимний сезон в сноупарке "RCC Extreme", что ознаменовалось спортивным фестивалем. Организаторы отметили, что проект стал уникальным явлением: не являясь частью горнолыжного комплекса, парк завоевал признание на федеральном уровне.

"Первый сезон показал впечатляющие результаты - в местной школе бесплатно отучились более четырех тысяч человек. Экстрим стал доступным для всех желающих в возрасте от года до 68 лет, а география гостей охватила всю страну: ради екатеринбургского спота люди приезжали из Калининграда, Южно-Сахалинска, Салехарда и Владивостока", - отметила директор "RCC Extreme" Анна Веремеенко.

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Одной из самых необычных частей мероприятия стала трасса для профессиональных спортсменов, на которой маленькие гости праздника подготовили специальные испытания из снега. Активности для ребят включали также перетягивание каната, семейные старты и массовые соревнования на лыжах и сноубордах.

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Для комфорта посетителей напротив зоны катания работал теплый белый шатер с фуршетом и станциями для зарядки телефонов, а на улице всех желающих бесплатно угощали солдатской кашей, пловом и горячими напитками.

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Также состоялась трогательная благотворительная акция. Команда "RCC Extreme" обратила внимание на юного райдера, который ежедневно тренировался в парке на сноуборде своего дяди. Снаряд был слишком велик для мальчика, но это не останавливало его на пути к освоению спорта. Чтобы сделать тренировки безопасными и удобными, организаторы подарили ребенку новый сноуборд и крепления, подходящие ему по росту.

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Сразу после этого прошло чествование всех учеников Школы по сноуборду и лыжам, а также участников проекта "RCC Extreme ДЕТИ".

А вечером инструкторы парка продемонстрировали серию сложных трюков. Финалом закрытия стала символическая церемония передачи эстафеты между сезонами. После показательных выступлений профессиональные спортсмены спустились по склону с флагом в руках и передали его главному тренеру по BMX. Этот жест ознаменовал переход от зимних дисциплин к летним экстремальным видам спорта, подчеркнув непрерывность работы.

Закрытие зимнего сезона в RCC Extreme(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: сноупарк, RCC Extreme


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети