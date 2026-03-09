В Екатеринбурге торжественно закрыли сезон в сноупарке "RCC Extreme"

В Екатеринбурге завершили зимний сезон в сноупарке "RCC Extreme", что ознаменовалось спортивным фестивалем. Организаторы отметили, что проект стал уникальным явлением: не являясь частью горнолыжного комплекса, парк завоевал признание на федеральном уровне.

"Первый сезон показал впечатляющие результаты - в местной школе бесплатно отучились более четырех тысяч человек. Экстрим стал доступным для всех желающих в возрасте от года до 68 лет, а география гостей охватила всю страну: ради екатеринбургского спота люди приезжали из Калининграда, Южно-Сахалинска, Салехарда и Владивостока", - отметила директор "RCC Extreme" Анна Веремеенко.

Одной из самых необычных частей мероприятия стала трасса для профессиональных спортсменов, на которой маленькие гости праздника подготовили специальные испытания из снега. Активности для ребят включали также перетягивание каната, семейные старты и массовые соревнования на лыжах и сноубордах.

Для комфорта посетителей напротив зоны катания работал теплый белый шатер с фуршетом и станциями для зарядки телефонов, а на улице всех желающих бесплатно угощали солдатской кашей, пловом и горячими напитками.

Также состоялась трогательная благотворительная акция. Команда "RCC Extreme" обратила внимание на юного райдера, который ежедневно тренировался в парке на сноуборде своего дяди. Снаряд был слишком велик для мальчика, но это не останавливало его на пути к освоению спорта. Чтобы сделать тренировки безопасными и удобными, организаторы подарили ребенку новый сноуборд и крепления, подходящие ему по росту.

Сразу после этого прошло чествование всех учеников Школы по сноуборду и лыжам, а также участников проекта "RCC Extreme ДЕТИ".

А вечером инструкторы парка продемонстрировали серию сложных трюков. Финалом закрытия стала символическая церемония передачи эстафеты между сезонами. После показательных выступлений профессиональные спортсмены спустились по склону с флагом в руках и передали его главному тренеру по BMX. Этот жест ознаменовал переход от зимних дисциплин к летним экстремальным видам спорта, подчеркнув непрерывность работы.