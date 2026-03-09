В России авиакомпании могут потерять миллиард из-за вывозных рейсов

Ситуация на Ближнем Востоке может стать причиной серьёзных потерь авиакомпаний. Сумма издержек может достичь 1 млрд руб.

Потери авиакомпаний на вывозных рейсах со 2 по 10 марта могут достигнуть 1 млрд руб. Каждый рейс с пустым салоном в одну сторону снижает рентабельность перелёта на показатель до 30%, а увеличившийся маршрут поднимает стоимость на треть. Минимальные убытки для каждого 180-местного самолета, по мнению экспертов, могут достигать 1,5-3 млн руб.

Если небо над Персидским заливом останется закрытым до апреля, то отрасли придется серьёзно перестраивать маршруты на курорты. Стыковочным хабом для полётов в Египет и Европу может стать Стамбул, а на Мальдивы – аэропорты Индии, пишут "Известия".