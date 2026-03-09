Трамп недоволен сменой верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменени новым верховным лидером Ирана.

О своём недовольстве Трамп журналисту телеканала Fox News Брайану Килмиду. Президент уточнил, что собирается посмотреть, что будет дальше, не став углубляться в детали, пишет РИА Новости.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 г. в результате серии ракетных ударов Израиля по окрестностям Тегерана. СМИ сообщали, что израильские спецслужбы выслеживали Хаменеи и его окружение несколько месяцев. 9 марта 2026 г. стало известно, что в Иране появился новый верховный лидер. Им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба.