Касперская: За год мошенники украли у россиян 300 млрд рублей

В 2025 году в мире организациям было вынесено 208 штрафов за утечки персональных данных, из них только шесть в России. А общая сумма штрафов в России совершенно смешная - 570 тыс. рублей, или около $7 тыс. На 3% всех штрафов их сумма в России составила всего 0,1%. Такие цифры привела президент ГК InfoWatch и председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Читайте также: Касперская выступила против введения единого регистра больных

Общая сумма денег, украденных у россиян за год мошенниками, достигла 300 млрд рублей, или почти $3 млрд. То есть за украденные $3 млрд организации заплатили всего $7 тыс. Это поразительная статистика, но за утечки данных никак не наказывают, подчеркнула эксперт.

В целом в России при повальной цифровизации данные защищаются очень слабо. И сейчас мошенники побеждают граждан с разгромным счетом, отметила Касперская.

Очередной пример утечек - это утечки из вводимого федерального регистра пациентов с отдельными заболеваниями и состояниями, включая беременность. Данные о людях будут вносить туда без их согласия, но защиты практически никакой не предусмотрено.

"К системе будут иметь доступ большое количество ведомств. То есть мы строим дом с открытыми дверями. Но она должна быть защищена. А как защитить дом, в котором нет дверей и не предполагается. Я не знаю. То есть это система, из которой утечки будут априори. Она изначально строится так, что оттуда будут утечки", - рассказала Касперская на радио "Спутник".