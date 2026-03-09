В Англии иссякают запасы газа

В Великобритании тех запасов газа, что есть в подземных хранилищах, в случае прекращения поставок хватит на два дня. Таковы показатели, имеющиеся на фоне эскалации вокруг Ирана.

Запасы находятся на уровне 7 тыс. гигаватт-часов. Ежедневно в стране потребляют около 2,7 тыс. гигаватт-часов. То есть имеющегося газа в случае прекращения поставок хватит на два дня, пишет РИА Новости.

В конце января 2026 г. стало известно, что Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ. К тому моменту было отобрано уже более 81% от объёма, закачанного при подготовке к отопительному сезону.