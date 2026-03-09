Музаев: Оценки в школе ставят ни за что, поэтому нужны ВПР

Всероссийские проверочные работы (ВПР) были специально введены для более объективного оценивания школ и знаний школьников, потому что раньше зачастую детям ставили высокие оценки просто так, и это имеет место до сих пор. Об этом на радио РБК рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Читайте также: Для проверки ВПР могут привлечь искусственный интеллект

ВПР каждый год проводят весной в 4-9 и 10 классах. А оценки по ним школы теперь могут делать итоговой оценкой по предмету за год.

"Мы на чьей стороне: на стороне тех, кому лишь бы зарплата была высокая, а то что, оценки ставят ни за что, дети ничего не знают, приходят на ЕГЭ, получают низкий балл, и им эти же учителя говорят: это во всем ЕГЭ виноват? Или они с 1 класса начинают ставить объективную оценку знаний?" - задал вопрос Музаев.

Он призвал не заниматься обманом в образовании и не завышать необоснованно оценки. Сейчас школ, которые просто так ставят пятерки, стало гораздо меньше.

Учителя большей частью негативно относятся к ВПР, которая ломает весь учебный процесс и заставляет в конце учебного года целенаправленно готовиться к ВПР. Три четверти учителей считают, что ВПР вообще не нужны. А убирать нужно ВПР по всем предметам и во всех классах. Эксперты считают, что порочная особенность ВПР как внешнего независимого оценивания - это фактически выражение недоверия учителям, которых контролируют извне. Это прямо противоречит заявленной цели повышения статуса педагога.