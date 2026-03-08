На экс-сотрудников концерна "Калашников" завели дело о коммерческом подкупе и крупном мошенничестве при выполнении ГОЗ

Бывшие сотрудники оружейного концерна "Калашников" стали фигурантами дела о коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере при выполнении оборонного заказа.

Речь идет о контракте на поставку средств защиты для нужд Минобороны, сообщает ТАСС.

В феврале по делу о хищении при выполнении ГОЗ была арестована экс-директор по закупкам и логистике в концерне "Калашников" Ксения Гращенкова. Ей грозит до 10 лет колонии.