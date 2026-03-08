В результате атаки США и Израиля серьезно поврежден ядерный объект в Иране

В результате атаки США и Израиля поврежден ядерный объект в Иране. Об этом сообщает агентство ISNA.

Сообщается, что объект, получивший серьезные повреждения, находится в провинции Исфахан. О радиационном загрязнении не сообщается.

ТАСС отмечает, что Израиль и США уверены - большая часть иранского ядерного топлива находится в подземных тоннелях в Исфахане, а оставшиеся запасы были разделены между бункерами в Фордо и Натанзе. В первые дни нынешнего конфликта США и Израиль вновь нанесли удары по входам в подземные тоннели в Исфахане и Фордо, чтобы заблокировать их и не дать иранцам вывезти оттуда хранящиеся там материалы.