Военных и полицейских обяжут пройти геномную регистрацию

В России введена обязательная геномная регистрация для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Соответствующий закон подписал сегодня глава государства Владимир Путин. Ранее геномная регистрация считалась обязательной для отбывающих наказание преступников, лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц, чей биологический материал был получен в ходе следствия, а также для родственников людей, пропавших без вести.

Внесенные изменения обязывают зарегистрироваться военных, служащих по контракту в российской армии или Росгвардии, бойцов добровольческих формирований, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией. Информация будет храниться в реестре до достижения возраста 100 лет, а в случае смерти - до установления личности. Вычеркнуть информацию из реестра можно по письменному заявлению после увольнения со службы.

При этом в документе отмечается, что указанных лиц будут регистрировать во время службы или работы в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом, отмечает ТАСС.

Проект этого закона Правительство внесло в Госдуму в конце января. Реестр нужен для идентификации военных в условиях СВО. Депутаты говорят о том, что геномная регистрация позволит быстро и однозначно проводить опознание погибших или тяжело раненых.

При этом ключевым остается вопрос безопасности данных. Утечки информации из разных баз данных в России происходят постоянно. В сеть ежегодно попадают сотни миллионов записей персональных данных россиян, то есть в среднем несколько раз на каждого человека. Причем в 2025 году 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор (данные компании "Еca Про", входящей в ГК "Кросс технолоджис"). Это связано с низким уровнем защищенности данных.