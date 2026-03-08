Военных и полицейских обяжут пройти геномную регистрацию

08 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Военных и полицейских обяжут пройти геномную регистрацию

В России введена обязательная геномная регистрация для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Соответствующий закон подписал сегодня глава государства Владимир Путин. Ранее геномная регистрация считалась обязательной для отбывающих наказание преступников, лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц, чей биологический материал был получен в ходе следствия, а также для родственников людей, пропавших без вести.

Внесенные изменения обязывают зарегистрироваться военных, служащих по контракту в российской армии или Росгвардии, бойцов добровольческих формирований, полицейских со специальными званиями, сотрудников органов внутренних дел и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией. Информация будет храниться в реестре до достижения возраста 100 лет, а в случае смерти - до установления личности. Вычеркнуть информацию из реестра можно по письменному заявлению после увольнения со службы.

При этом в документе отмечается, что указанных лиц будут регистрировать во время службы или работы в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом, отмечает ТАСС.

Проект этого закона Правительство внесло в Госдуму в конце января. Реестр нужен для идентификации военных в условиях СВО. Депутаты говорят о том, что геномная регистрация позволит быстро и однозначно проводить опознание погибших или тяжело раненых.

При этом ключевым остается вопрос безопасности данных. Утечки информации из разных баз данных в России происходят постоянно. В сеть ежегодно попадают сотни миллионов записей персональных данных россиян, то есть в среднем несколько раз на каждого человека. Причем в 2025 году 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор (данные компании "Еca Про", входящей в ГК "Кросс технолоджис"). Это связано с низким уровнем защищенности данных.

Теги: геномная регистрация, закон, владимир путин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.01.2026 14:44 Мск Власти вводят обязательную геномную регистрацию военнослужащих
Ранее 20.01.2026 11:06 Мск Правительство одобрило законопроект об обязательном сборе геномных данных у всех военнослужащих

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети