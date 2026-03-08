Возбуждено дело о пропаже троих детей в Звенигороде

По факту пропажи троих детей в Звенигороде возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного СУ СКР, в настоящее время на месте работают водолазы МЧС России, следователи СК и поисковые отряды.

Новых данных пока нет. Установлено, что 7 марта днем несовершеннолетние гуляли по микрорайону Восточный в Звенигороде, где протекает река Москва. С тех пор дети на связь не выходили, их мобильные телефоны не доступны. В ходе осмотра берега реки обнаружен головной убор, предположительно, принадлежащий одному из пропавших подростков.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал докладывать о ходе расследования и новых обстоятельствах.

Ранее СМИ сообщали, что местный рыбак якобы заявил, что видел, как дети тонут, и слышал их крики о помощи, но сам в 112 не позвонил. Мужчина заметил другого рыбака и решил, что тот уже вызвал спасателей.