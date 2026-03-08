11 машин столкнулись в Екатеринбурге

Нескольких массовых ДТП произошли сегодня на 41 км дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Причины выясняют сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, столкнулись 11 транспортных средств.

В настоящее время на месте работают автоинспекторы, выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают участников и очевидцев автоаварии. Сотрудниками принимаются меры по регулированию дорожного движения. Движение транспорта на указанном участке затруднено.

Отметим, что сегодня в течение дня в Екатеринбург пришло резкое похолодание - с утренних -6 до -15 на момент подготовки новости, и -25 к вечеру.

Госавтоинспекция призывает водителей в период осложнения погодных и дорожных условий быть предельно внимательными. При движении следует выбирать пониженный скоростной режим, исключить резкие маневры и перестроения, не создавать помехи транспортным средствам, пользующимся преимуществом. При ухудшении видимости необходимо принимать меры к остановке в безопасном месте до улучшения погодных условий.