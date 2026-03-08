Игорь Бабушкин вручил заслуженным астраханкам награды и поздравил с 8 марта

На состоявшемся в преддверии Международного женского дня в Астраханском театре оперы и балета торжественном мероприятии губернатор Игорь Бабушкин обратился с приветственным словом к жительницам области, поздравив их с праздником.

«Вы храните семейный очаг и воспитываете детей, поддерживаете уют и благополучие в доме и при этом добиваетесь успехов в любых сферах. За вашей внешней хрупкостью — мудрость и сила характера, умение справляться с самыми сложными задачами», — сказал Игорь Бабушкин.

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения. За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие региона Игорь Бабушкин вручил государственные и региональные награды астраханкам, добившимся успехов в своей деятельности. В числе награжденных — врачи и медицинские работники, педагоги и воспитатели, тренеры-преподаватели, сотрудницы правоохранительных органов, а также активистки общественных организаций.

Особые слова благодарности глава региона адресовал женщинам, которые вносят вклад в общее дело поддержки бойцов специальной военной операции.

«Особая признательность астраханкам, которые всем сердцем поддерживают бойцов на передовой. В составе волонтерских движений вы собираете гуманитарную помощь для фронта и помогаете нашим военнослужащим. Ваша стойкость, терпение и вера – это самая главная сила, которая ведет всю Россию к Победе. Она обязательно будет за нами», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.