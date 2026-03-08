Мужчины, руководящие Уралом, поздравили женщин с 8 марта

Мужчины, стоящие у руля регионов Урала, поздравили женщин с 8 марта.

Полпред президента в УрФО Артем Жога назвал женщин сердцем общества. "Вам удаётся сочетать в себе силу и нежность, решительность и терпение, твёрдость духа и тепло души. Каждая из вас - целый мир. Ваша энергия вдохновляет нас, мужчин, на свершения, а внутренняя гармония даёт уверенность и опору. Быть рядом с вами - большое счастье".

Особые слова он адресовал женщинам, находящимся в зоне специальной военной операции: тем, кто заботится о раненых в госпиталях, помогает бойцам с бытовыми вопросами, участвует в волонтёрских проектах и поддерживает ветеранов. "Ваши сострадание и любовь способны творить настоящие чудеса. Знайте, что бойцы на передовой идут вперед ради блеска в ваших глазах", - подчеркнул Жога. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, улыбок и много цветов в этот прекрасный весенний праздник.

Свердловский губернатор Денис Паслер пожелал хорошего настроения, благополучия и всего доброго. "Дорогие уралочки, поздравляю вас с Международным женским днём! В жизни многое держится на ваших хрупких плечах, вашем потрясающем умении объединять, вдохновлять, поддерживать, окружать вниманием и заботой близких, при этом строить карьеру и работать во благо Родины. Чем бы вы ни занимались, сколько бы детей и внуков у вас ни было, вы всегда сохраняете внутренний свет, красоту, силу и энергию, которые меняют этот мир к лучшему. Мы ценим все, что вы делаете каждый день, и гордимся вашими успехами и победами. Будьте счастливы и любимы! С праздником!" - говорится в поздравлении Дениса Паслера.

Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что Международный женский день – отличный повод сказать женщинам слова признательности и восхищения.



"Вы успеваете всё: сочетаете профессионализм и карьеру с заботой о доме и воспитанием детей. Низкий поклон – матерям и жёнам наших военнослужащих. Силы для приближения победы им придают именно ваши любовь и забота. Дорогие женщины, примите самые искренние поздравления! Желаю всем вам неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть всегда рядом с вами будут друзья и родные, а каждый новый день дарит повод для улыбки", - пожелал Моор.

Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил: "В один из самых трогательных и значимых праздников от лица всех мужчин Югры поздравляю вас с Международным женским днем! Мы гордимся вами, вашей стойкостью и твердостью характера. Мы восхищаемся вашей удивительной способностью созидать и беречь самое дорогое. Вы не просто наша надежная команда по жизни. Вы – ее смысл и ее душа. Спасибо за тепло, которое делает Югру добрым домом для всех нас".

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов в своем поздравлении отметил, что весна на Ямал приходит позже, чем в другие края. "Но ваше тепло, дорогие северяночки, не зависит от погоды за окном. Вы сохраняете уют в семьях, воспитываете детей, заботитесь о родителях и при этом преуспеваете на работе и вносите вклад в развитие округа. Глядя на вас, мы, мужчины, понимаем, ради чего стоит браться за большие дела. Вы вдохновляете на всё лучшее и доброе. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости и счастья. Пусть дома всегда ждут, а на работе ценят и уважают. Крепкого здоровья, благополучия, любви и внимания близких. С 8 Марта, дорогие!" - поздравил Артюхов.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что самые теплые слова и признания сегодня звучат для мам, бабушек, жен, дочерей и сестер

"Вы наполняете жизнь смыслом и красотой, делаете нас лучше каждый день. В вашей любви наша сила. Будьте счастливы и любимы. А мы всегда поддержим вас и сделаем все, чтобы ваши мечты сбывались", - пообещал губернатор.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал от себя открытку:

А глава Зауралья Вадим Шумков посвятил женщинам стих:

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя…

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что мне темно с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.