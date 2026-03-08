Мужчины, руководящие Уралом, поздравили женщин с 8 марта

08 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Мужчины, руководящие Уралом, поздравили женщин с 8 марта

Мужчины, стоящие у руля регионов Урала, поздравили женщин с 8 марта.

Полпред президента в УрФО Артем Жога назвал женщин сердцем общества. "Вам удаётся сочетать в себе силу и нежность, решительность и терпение, твёрдость духа и тепло души. Каждая из вас - целый мир. Ваша энергия вдохновляет нас, мужчин, на свершения, а внутренняя гармония даёт уверенность и опору. Быть рядом с вами - большое счастье".

Особые слова он адресовал женщинам, находящимся в зоне специальной военной операции: тем, кто заботится о раненых в госпиталях, помогает бойцам с бытовыми вопросами, участвует в волонтёрских проектах и поддерживает ветеранов. "Ваши сострадание и любовь способны творить настоящие чудеса. Знайте, что бойцы на передовой идут вперед ради блеска в ваших глазах", - подчеркнул Жога. Он пожелал женщинам крепкого здоровья, улыбок и много цветов в этот прекрасный весенний праздник.

Свердловский губернатор Денис Паслер пожелал хорошего настроения, благополучия и всего доброго. "Дорогие уралочки, поздравляю вас с Международным женским днём! В жизни многое держится на ваших хрупких плечах, вашем потрясающем умении объединять, вдохновлять, поддерживать, окружать вниманием и заботой близких, при этом строить карьеру и работать во благо Родины. Чем бы вы ни занимались, сколько бы детей и внуков у вас ни было, вы всегда сохраняете внутренний свет, красоту, силу и энергию, которые меняют этот мир к лучшему. Мы ценим все, что вы делаете каждый день, и гордимся вашими успехами и победами. Будьте счастливы и любимы! С праздником!" - говорится в поздравлении Дениса Паслера.

Глава Тюменской области Александр Моор отметил, что Международный женский день – отличный повод сказать женщинам слова признательности и восхищения.

"Вы успеваете всё: сочетаете профессионализм и карьеру с заботой о доме и воспитанием детей. Низкий поклон – матерям и жёнам наших военнослужащих. Силы для приближения победы им придают именно ваши любовь и забота. Дорогие женщины, примите самые искренние поздравления! Желаю всем вам неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть всегда рядом с вами будут друзья и родные, а каждый новый день дарит повод для улыбки", - пожелал Моор.

Губернатор Югры Руслан Кухарук заявил: "В один из самых трогательных и значимых праздников от лица всех мужчин Югры поздравляю вас с Международным женским днем! Мы гордимся вами, вашей стойкостью и твердостью характера. Мы восхищаемся вашей удивительной способностью созидать и беречь самое дорогое. Вы не просто наша надежная команда по жизни. Вы – ее смысл и ее душа. Спасибо за тепло, которое делает Югру добрым домом для всех нас".

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов в своем поздравлении отметил, что весна на Ямал приходит позже, чем в другие края. "Но ваше тепло, дорогие северяночки, не зависит от погоды за окном. Вы сохраняете уют в семьях, воспитываете детей, заботитесь о родителях и при этом преуспеваете на работе и вносите вклад в развитие округа. Глядя на вас, мы, мужчины, понимаем, ради чего стоит браться за большие дела. Вы вдохновляете на всё лучшее и доброе. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для радости и счастья. Пусть дома всегда ждут, а на работе ценят и уважают. Крепкого здоровья, благополучия, любви и внимания близких. С 8 Марта, дорогие!" - поздравил Артюхов.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что самые теплые слова и признания сегодня звучат для мам, бабушек, жен, дочерей и сестер

"Вы наполняете жизнь смыслом и красотой, делаете нас лучше каждый день. В вашей любви наша сила. Будьте счастливы и любимы. А мы всегда поддержим вас и сделаем все, чтобы ваши мечты сбывались", - пообещал губернатор.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опубликовал от себя открытку:

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

А глава Зауралья Вадим Шумков посвятил женщинам стих:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что мне темно с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Теги: 8 марта, Международный женский день, праздник, поздравления


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети