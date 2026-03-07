08 Марта 2026
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Губернатор Астраханской области поздравил матерей и жен участников СВО с Международным женским днём

"Наши хрупкие женщины подчас проявляют невероятную крепость духа и мужество. Их любящие сердца и тихие молитвы дают нашим воинам силы преодолевать любые трудности и уверенность, что правда за нами", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что мамы и жены бойцов стали примером, некоторые из них, даже пройдя через боль потери, продолжают помогать тем, кто сегодня на фронте, и тем, кто уже вернулся, поддерживают семьи участников спецоперации.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

Так, мама погибшего Героя России Алексея Калмыкова – Любовь Александровна активно участвует в сборе гуманитарной помощи и занимается патриотической работой с детьми и молодежью.

Огромный вклад в поддержку бойцов вносит и Татьяна Александровна Рамазанова – мама, воспитавшая 13 детей. Сегодня двое её сыновей участвуют в спецоперации, ещё один – Николай, к несчастью, погиб при выполнении боевой задачи. Несмотря на это, младший брат воинов уже твердо решил тоже стать защитником Родины, пополнить ряды отрядов войск БПЛА.

"Есть среди астраханок немало и тех, кто побывал и сегодня находится в зоне СВО, выполняя профессиональный долг. Низкий поклон всем вам!", - написал Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

В преддверии 8 марта состоялась встреча губернатора с активными жительницами Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, 8 марта, жены и матери бойцов сво


