Губернатор Астраханской области поздравил матерей и жен участников СВО с Международным женским днём

"Наши хрупкие женщины подчас проявляют невероятную крепость духа и мужество. Их любящие сердца и тихие молитвы дают нашим воинам силы преодолевать любые трудности и уверенность, что правда за нами", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что мамы и жены бойцов стали примером, некоторые из них, даже пройдя через боль потери, продолжают помогать тем, кто сегодня на фронте, и тем, кто уже вернулся, поддерживают семьи участников спецоперации.

Так, мама погибшего Героя России Алексея Калмыкова – Любовь Александровна активно участвует в сборе гуманитарной помощи и занимается патриотической работой с детьми и молодежью.

Огромный вклад в поддержку бойцов вносит и Татьяна Александровна Рамазанова – мама, воспитавшая 13 детей. Сегодня двое её сыновей участвуют в спецоперации, ещё один – Николай, к несчастью, погиб при выполнении боевой задачи. Несмотря на это, младший брат воинов уже твердо решил тоже стать защитником Родины, пополнить ряды отрядов войск БПЛА.

"Есть среди астраханок немало и тех, кто побывал и сегодня находится в зоне СВО, выполняя профессиональный долг. Низкий поклон всем вам!", - написал Игорь Бабушкин.

В преддверии 8 марта состоялась встреча губернатора с активными жительницами Астраханской области.