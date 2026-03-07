ХК "Автомобилист" начнет плей-офф Кубка Гагарина в Екатеринбурге

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" гарантировал себе старт плей-офф Кубка Гагарина на домашнем льду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, это произошло за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции и стала недосягаемой для соперников.

В активе "Автомобилиста" 80 очков после 63 игр. А идущий пятым уфимский "Салават Юлаев" имеет на 10 баллов меньше.

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 23 марта. Первые два матча серии екатеринбуржцы проведут на льду "УГМК Арены". Соперник станет известен позднее.

Напомним, что "Автомобилист" оформил выход в плей-офф еще в феврале. А на этой неделе команда из Екатеринбурга возглавила Индекс силы Континентальной хоккейной лиги.